Российские власти аннексированного Крыма организовывают в следующем месяце гуляния по случаю крымскотатарского праздника Хыдырлез. На него планируют массово свозить работников бюджетных учреждений и религиозных деятелей. Об этом в Фейсбуке написал крымский активист Нариман Джелял.

«Крымские власти готовятся к публичной демонстрации массового ликования от повсеместного благоденствия в Крыму. По районам уже идут заготовительные работы по сбору ликующих крымчан на этот праздник. Ответственные руководители ставят перед ответственными подчиненными (подневольными работниками бюджетной сферы) планы по заполнению бесплатных автобусов, которые доставят ликующих жителей городов и сел Крыма на этот праздник», – написал Джелял.

Комментариев подконтрольных Кремлю крымских властей по этому поводу пока не нет.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».