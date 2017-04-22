Российских борцов хотят готовить к Олимпийским играм-2020 в Крыму

Сборную России по спортивной борьбе планируют готовить к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио, в «Центре подготовки сборных России «Крымский» в Алуште (ранее – центр «Спартак» – КР). Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили во время визита в Ялту в рамках экономического форума, который проходит в городе с 20 по 22 апреля.

Как сообщает пресс-служба форума, Мамиашвили отметил, что «борцы рассчитывают использовать эту базу уже в подготовке к Олимпиаде-2020. В рамках реконструкции будут построены открытый 50-метровый бассейн, новая гостиница, медицинский центр и универсальный зал. Объем инвестиций из федерального бюджета (России – КР) на эти цели составит 2,2 млрд рублей (1 млрд грн – КР)».

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В связи с запланированным на апрель проведением экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за экономического форума в Ялте. Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об участии в «Ялтинском международном экономическом форуме» иностранных представителей, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».