Во Франции проходит первый тур выборов президента

В воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур президентских выборов. Впервые в истории Пятой республики сразу у четырех кандидатов есть реальные шансы на выход во второй тур. На заморских территориях Франции голосование уже началось.

Незначительный разрыв между кандидатами-лидерами может стать отличительной особенностью первого тура. По данным последнего опроса института Ipsos Sopra Steria, за два дня до первого тура 24 процента французов были готовы отдать голоса за центриста Эмманюэля Макрона, 22 — за крайне правую Марин Ле Пен. У правого Франсуа Фийона и Жан-Люка Меланшона было по 19 процентов. Около трети французов еще не определились со своими предпочтениями, и около трети не собирались участвовать в голосовании. Об этом сообщает Международное французское радио.

Представители всех социологических служб утверждают, что в воскресенье, 23 апреля, в 8 часов вечера СМИ могут объявить имена не двух, а трех или даже четырех кандидатов. Если разрыв будет слишком незначительным, будет затруднительно назвать сразу имена двух финалистов, утверждают социологи.