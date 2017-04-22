В Севастополе простились с погибшим в Сирии крымчанином Бордовым

В Севастополе 22 апреля состоялась церемония прощания с погибшим в Сирии крымчанином Сергеем Бордовым. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«Находившийся в Сирии в статусе военного советника Сергей Бордов погиб 18 апреля в бою с террористами запрещенной в Российской Федерации организации «Исламское государство» (ИГ). На церемонии прощания, которая проходила у Матросского клуба, присутствовали сотни людей, командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко и ветераны специального подразделения «Беркут», – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Сергей Бордов прослужил в морской пехоте свыше 20-ти лет.

Ранее в Минобороны России подтвердили информацию о гибели в Сирии военного советника майора Сергея Бордова.

20 апреля агентство Reuters сообщило о гибели Сергея Бордова, назвав его майором российской морской пехоты из Симферополя. Агентство сослалось на его бывшего сослуживца Вячеслава Павлюченко и источник, близкий к Черноморскому флоту России. По словам Павлюченко, вместе с майором во время обстрела погибли один российский солдат и двое сирийских.

По данным Минобороны России, всего с начала операции в Сирии, с сентября 2015 года, там погибли 30 российских военных.

Согласно собранным Reuters материалам, потери российской стороны, включая наемников частных военных компаний, гораздо выше.