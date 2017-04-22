В Париже задержали мужчину, угрожавшего полицейскому ножом

Полицейские в Париже задержали мужчину, который вызвал панику на вокзале Гар дю Норд (Северном вокзале). По данным полиции, неизвестный вошел в здание вокзала, держа в руке нож и указывая им на полицейский патруль. Люди, которые оказались рядом, стали разбегаться. Мужчину задержали. Сопротивления он не оказывал. По некоторым сообщениям, это – гражданин Мали.

20 апреля во время нападения в центре Парижа погиб один полицейский, один был ранен. Полиция застрелила нападавшего.

Группировка «Исламское государство», которая взяла ответственность за многие нападения в Европе на протяжении последних двух лет, взяла ответственность и за это нападение в Париже.

Париж, как и многие европейские города, находится в состоянии повышенной опасности после серии нападений в Европе.

Во Франции действует чрезвычайное положение, введенное в 2015 году после нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек.

23 апреля во Франции проходит первый тур президентских выборов.