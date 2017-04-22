Российские яхтсмены соревнуются в Севастополе

В Севастополе проходят гонки II этапа Высшего дивизиона «Национальной парусной лиги» (НПЛ) России. В субботу, 22 апреля, было проведено 13 гонок. Накануне в пятницу из-за плохой погоды состоялось всего пять гонок. Об этом сообщают на сайте Всероссийской федерации парусного спорта.

«В этом рейтинге лидирует «Повелитель паруса – ЕВРОПА» с 11 очками. Далее следуют «Красавчики из Пирогово» и ArtTube RUS7-2 с 12 очками. За ними NAVIGATOR Sailing Team и Rocknrolla Sailing Team – с 13-ю», – сказано в сообщении.

На воскресенье, 23 апреля, запланировано продолжение регаты.

Ранее сообщалось, что с 20 по 23 апреля в Севастополе состоится второй этап «Национальной парусной лиги» России. В состязаниях принимают участие около 20 гоночных яхт класса J/70. Среди участников – не только спортсмены, но и бизнесмены и политики высокого уровня из России.

Первый этап «Национальной парусной лиги» России прошел в Сочи с 23 по 26 марта, следующий должен состояться 18-21 мая в Москве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».