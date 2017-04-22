В воскресенье, 23 апреля, истекает срок ареста крымского татарина Сейдамета Мустафаева, задержанного российскими силовиками во время обысков в Бахчисарае 13 апреля. Об этом сообщают на странице «Кримські Политв'язні Кремля» в Фейсбуке.

«Завтра, 23 апреля 2017 года, в 08:40 после десятисуточного админареста выходит на свободу наш брат Сейдамет Мустафаев. Сейдамет отбывает десятисуточный арест в ИВС г.Симферополь по ул. Павленко напротив Верховного суда Крыма», – сказано в сообщении.

До этого сообщалось о выходе на свободу других задержанных 13 апреля жителей Бахчисарая.

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд присудил Сейдамету Мустафаеву 10 суток ареста за «участие в несанкционированном митинге» при обыске у Сейрана Салиева.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

В результате обысков российские силовики задержали восьмерых крымчан. В отношении них составили протоколы об административном нарушении и отправили дела в суд.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».