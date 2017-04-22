Возможность боя Усика с российскими боксерами не рассматривалась – президент WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) пока не рассматривает возможности проведения объединительного боя украинского боксера из Крыма Александра Усика с российскими чемпионами Муратом Гассиевым и Денисом Лебедевым. Об этом российскому агентству «Р-Спорт» заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.

«Я знаю, что Усик должен провести бой в Украине, но я не знаю о том, против кого именно он будет драться. Однако с точностью могу сказать, что это не объединительный бой. Организация пока не рассматривала возможность объединительного боя ни с Лебедевым, ни с Гассиевым», – сказал Валкарсель.

Ранее Александр Усик заявлял о желании встретиться на ринге с россиянами Денисом Лебедевым или Муратом Гассиевым и отобрать у них пояса WBA и IBF соответственно.

9 апреля украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг).

Все трое судей отдали предпочтение украинцу, по результатам поединка зафиксирован счет 117-110.

После победы крымчанина Александра Усика конферансье Майкл Баффер объявил его место рождения как «Симферополь, Украина». Эти слова, по свидетельству СМИ, вызвали бурные аплодисменты у зрителей.