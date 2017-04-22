На форуме в Ялте объявили о создании «международного клуба друзей Крыма»

На экономичсков форуме, который проходит в Ялте с 20 по 22 апреля, основали «Международный клуб друзей Крыма». Об этом в Фейсбуке сообщил подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня в Ливадийском дворце, месте исторической Ялтинской конференции 1945 года, как и планировалось, состоялись встречи с иностранцами. У нас создан Международный клуб друзей Крыма. Планируется, что учредительная конференция клуба состоится уже этой осенью. Не сомневаюсь, что с помощью этого нового инструмента мы сможем найти варианты решений целого ряда проблем, в том числе по вопросу возобновления международных авиарейсов, открытия морских портов и т.д.», – написал Аксенов.

Аксенов также заявил, что на форуме в Ялте было подиписано более 30 соглашений на общую сумму около 100 млрд рублей (46 млрд грн – КР).

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В связи с запланированным на апрель проведением экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за экономического форума в Ялте. Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об участии в «Ялтинском международном экономическом форуме» иностранных представителей, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».