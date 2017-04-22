В Будапеште демонстранты высмеивали премьера Орбана

В центре Будапешта около пяти тысяч человек провели демонстрацию, чтобы высмеять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, по их мнению, продолжает наступление на демократию и права человека.

Демонстранты несли плакаты иронического содержания, например, с текстом «Нам не нужны выборы», и скандировали лозунги: «Долой свободу прессы», «Нам не нужен Брюссель». При этом люди все время смеялись.

Как сообщает агентство Reuters, акция была организована так называемой «Партией двухвостой собаки», которая постоянно высмеивает власти, выдвигая абсурдные и сатирические лозунги.

Последние три недели в Будапеште проходят демонстрации в защиту Центрально-Европейского университета, основанного миллиардером и филантропом Джорджем Соросом. Недавно власти приняли закон, по которому могут его закрыть. В связи с этим Еврокомиссия угрожает подать на Венгрию в Европейский суд.

Оппоненты Орбана резко критикуют его за наступление на академические свободы, нежелание пускать в Венгрию мигрантов и дружеские отношения с Кремлем.