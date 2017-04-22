Дети, которые переехали из аннексированного Крыма и востока Украины, могут бесплатно посещать секции по футболу в рамках проекта благотворительного фонда «Развитие футбола в Украине». Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала руководитель проекта Ирина Макаревич.

По ее словам, проект был основан весной 2016 года и реализуется по всей территории материковой Украины. На конец прошлого года более 400 секций согласились бесплатно принимать детей-переселенцев, ни одного отказа не было.

«Детям, которые переехали в другие регионы, трудно интегрироваться. С помощью занятия футболом мы пытаемся им найти друзей», – отметила Макаревич.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».