Представители Общественной палаты России 22 апреля посетили с рабочим визитом парк львов «Тайган» в аннексированном Крыму. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, собственник сафари-парка Олег Зубков провел для них экскурсию по парку и показал львов в открытом сафари.

«В Общественную палату Российской Федерации поступил ряд писем от крымчан с просьбой помочь в разрешении многочисленных проблем, возникших у сафари-парка «Тайган» в последние два года. Теперь, увидев все на месте и пообщавшись с владельцем парка Олегом Зубковым, будем прорабатывать план действий по решению проблемных вопросов», – заявила на встрече член комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Общественной палаты России Елена Реутская.

Она также пообещала инициировать проведение фотовыставки, посвященной парку львов «Тайган», в Общественной палате России.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 156 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк «Тайган» в Белогорске – это самый большой в Европе питомник различных пород львов и других видов животных на территории 32 гектаров, основанный крымским бизнесменом Олегом Зубковым. В парке проживают более 70 львов. Всего в зоологических парках Зубкова содержатся три с половиной тысячи разных животных и птиц.