Активисты по всему миру проводят марши в защиту науки от политики

Сотни тысяч людей в разных странах мира проводят 22 апреля марши в защиту науки от политического давления.

В Нью-Йорке, Вашингтоне и сотнях других городов и городков США тысячи ученых, активистов и простых граждан выступают с лозунгами в поддержку «жизненно важной роли науки в американской демократии».

Протестующие высказываются против предложения президента Дональда Трампа сократить федеральное финансирование научных исследований, скептического отношения его администрации к борьбе с глобальным потеплением.

В Берлине, по данным организаторов, акции в поддержку науки собрали 11 тысяч человек.

«Марши за науку» проходят или уже прошли во многих университетских городах Европы: Париже, Лондоне, Бонне, Хельсинки, Мюнхене, Стокгольме, а ранее – во многих городах Австралии и Новой Зеландии.

Акции стали ответом на все более частые попытки пересмотреть научные данные, основанные на фактах, говорят организаторы. По их мнению, эта тенденция негативно сказывается на многих сферах: на борьбе с последствиями глобального изменения климата, на преподавании теории эволюции и основ сексуального здоровья. Также активисты отмечают повсеместное сокращение финансирования фундаментальных исследований.