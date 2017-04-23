Фейгин: отказ Кремля исполнять решение суда ООН по Меджлису предсказуем

Российский адвокат Марк Фейгин называет предсказуемым и циничным отказ Кремля выполнять требование Международного суда ООН в Гааге отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму. Об этом Фейгин написал в Твиттере.

Российский Адвокат Марк Фейгин защищает интересы национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в деле против ФСБ о запрете Джемилеву въезда на территорию Крыма. Адвокат также представляет интересы замглавы Меджлиса Ильми Умерова, которого российские власти в Крыму судят за «сепаратизм», и украинского журналиста Романа Сущенко.

Ранее сообщалось, что российские власти аннексированного Крыма не планируют пересматривать решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа вопреки решению Международного суда ООН в Гааге. Об этом журналистам заявил подконтрольный Кремлю глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированным гражданам российского правительства Крыма Заур Смирнов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественные организации крымских татар могут действовать в России, если речь не идет об экстремистских проявлениях. При этом он прямо не сказал, будет ли отменен запрет на деятельность Меджлиса крымскотарского народа.

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.