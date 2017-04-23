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Новости

Возрожденная на материке «Таврия» обыграла одного из лидеров любительского чемпионата Украины по футболу 

Возрожденная на материковой Украине симферопольская футбольная команда «Таврия» обыграла 22 апреля харьковский клуб «Солли Плюс» в 14-м туре любительского чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает пресс-служба «Таврии».

«В 14-м туре симферопольская «Таврия» со счетом 2:0 обыграла одного из лидеров Любительского чемпионата Украины по футболу – харьковский «Солли Плюс»!» – сказано в сообщении.

Еследующий матч в рамках чемпионата, против команды «Еднисть», должен состояться 29 апреля.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

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