За первый квартал 2017 года в аннексированном Крыму зафиксировали 13 фактов или попыток суицида среди несовершеннолетних, из них 4 – с летальным исходом. Об этом сообщают «Аргументы недели – Крым», ссылаясь на обращение подконтрольного Кремлю директора крымского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Андрея Архангельского директорам территориальных Центров, которое оказалось в распоряжении редакции.

«Основными причинами суицидальных попыток несовершеннолетних являлись конфликтные взаимоотношения в семье», – говорится в документе.

Согласно документу, директорам территориальных Центров поручили принять меры по вопросам раннего выявления подростков «группы риска», организовать профилактическую работу и обеспечить включение в состав школьных психологических служб специалистов по социальной работе Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».