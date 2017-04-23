В Ялте после окончания форума прошел автопробег на раритетных автомобилях

Зарубежные участники «Ялтинского международного экономического форума» совершили автопробег по южному побережью Крыма до Ливадийского дворца с посещением винодельческого предприятия «Массандра» и ялтинской набережной на раритетных автомобилях. Об этом сообщает ТАСС.

«В автопробеге приняло участие 20 машин. Самая старшая из них, ГАЗ-М-20 «Победа» 1945 года выпуска, шла в голове колонны», – заявил руководитель клуба ретроавто «Победа» из Севастополя Ян Беляхский.

Он добавил, что весь путь протяженностью более 50 км с остановками занял около трех часов. Автомобили были украшены гербами Крыма и символикой Ялтинского форума. Автопробег проходил под девизом «Время России».

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В связи с запланированным на апрель проведением экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за экономического форума в Ялте. Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об участии в «Ялтинском международном экономическом форуме» иностранных представителей, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».