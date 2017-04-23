В Крыму в ДТП погибли два человека, водителя объявили в розыск

В Крыму объявили в розыск водителя автомобиля Lexus, который стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

«На 11-м километре Московского шоссе водитель Lexus не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Honda Civic. В результате ДТП погибли два пассажира Honda – мужчина 1985 года рождения и женщина 1994 года рождения, при этом водитель автомобиля не пострадал. Виновник ДТП, мужчина 1987 года рождения бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он объявлен в розыск», – цитирует издание подконтрольную Кремлю руководителя пресс-службы российского МВД по Крыму Ольгу Кондрашову.

Отмечается, что ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье в Симферопольском районе Крыма.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.