Афганистан: на 23 апреля в стране объявлен национальный траур

В Афганистане 23 апреля объявлен национальный траур в связи с гибелью десятков военнослужащих при нападении талибов на базу в Мазари-Шарифе 21 апреля. Об этом сообщает Радио Свобода.

Такое распоряжение отдал президент Ашраф Гани, посетивший Мазари-Шариф (столицу северной провинции Балх – КР).

Министерство обороны Афганистана сообщило, что потери убитыми и ранеными превысили 100 человек, но точных цифр не приводится.

Не назвавший себя сотрудник официальных структур рассказал агентству Reuters, что были убиты как минимум 140 солдат.

Нпкануне сообщалось, что не менее 10 боевиков, одетых в военную форму, проникли на базу и открыли огонь по безоружным солдатам, которые выходили из мечети после пятничного намаза и обедали в столовой. По словам очевидцев, нападавшие стреляли из минометов и винтовок, смертники совершили несколько взрывов.

Талибы заявили, что убили 500 солдат правительственных сил в ответ на гибель своих лидеров на севере Афганистана.

На днях американские военные сообщили о гибели полевого командира талибов и еще восьми боевиков в результате авиаудара 17 апреля.