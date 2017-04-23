Археологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века

На территории международного детского центра «Артек» археологи обнаружили базилику VI века. Об этом сообщили в пресс-службе «Артека».

«В ходе археологических изысканий на территории «Артека» обнаружен уникальный исторический памятник – основание византийской базилики. Ученые датируют находку VI веком нашей эры и называют ее ценнейшим христианским артефактом, обнаруженным в Крыму за последнее время», – заявил подконтрольный Кремлю директор «Артека» Алексей Каспржак.

«Там, где расположен храм, территория однозначно не будет застраиваться. Будет приниматься решение о целесообразности музеефицирования объекта. Сюда приедут специалисты по консервации и реставрации. Храм будет вписан в архитектуру территории, подготовлен для экспонирования», – пояснила ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Анна Мастыкова.

Лагерь «Артек» был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР. После аннексии Крыма Россией весной 2014 года детский центр был переведен на баланс полуострова, а затем стал государственной собственностью России.

12 марта 2015 года правительство России утвердило программу развития «Артека» до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры.