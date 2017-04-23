Задержанный во время обысков в Бахчисарае крымчанин Мустафаев вышел на свободу

Задержанный во время обысков в Бахчисарае 13 апреля крымчанин Сейдамет Мустафаев вышел на свободу. Об этом 23 апреля сообщили в группе «Крымская солидарность» в Фейсбуке.

«Сейдамет Мустафаев после десятисуточного ареста приехал домой. Его встречает мама, дети тоже готовились к его приезду – рисовали плакат. Шарики, торт, кофе и сладости – так встречают героев, никак не преступников», – говорится в сообщении.

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд присудилСейдамету Мустафаеву 10 суток ареста за «участие в несанкционированном митинге» при обыске у Сейрана Салиева.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

В результате столкновений силовики задержали двоих крымских татар, в домах которых происходили обыски, и шестерых мужчин, которые пришли их поддержать. Позже сообщали, что одного из задержанных выпустили на свободу.

По итогам судебного заседания шестерым задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 7 суток, а одному крымчанину – штраф.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

19 апреля крымские адвокаты задержанных подали жалобы в подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на административные дела против крымчан. Эти жалобы суд отклонил.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.