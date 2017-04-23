Канада подняла авиацию для перехвата российских бомбардировщиков

Канада первый раз за три года подняла в воздух истребители для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным Ледовитым океаном. Об этом рассказала пресс-секретарь Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник, сообщает CBC News.

«Два истребителя CF-18 были подняты после того, как система раннего предупреждения ПВО в Северной Америке зафиксировала два бомбардировщика Ту-95, которые приближались к аляскинскому и канадскому воздушному пространству с западного направления», – заявила Стадник.

Она добавила, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство США или Канады и действовали «безопасно и профессионально» перед тем, как вернуться на базу.

Пара российских бомбардировщиков, способных нести ядерные бомбы, пролетели у берегов Аляски, подходя ближе, чем за 100 миль к острову Кадьяк. Американские самолеты F-22 в течение 12 минут сопровождали визитеров, прежде чем два бомбардировщика Ту-95 «Медведь» повернули в сторону своей базы в восточной части России.