Из-за сильных осадков и ветра в Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму в связи с сильными осадками и ветром объявили штормовое предупреждение. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Во вторую половину дня 23 и сутки 24 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с», – отметили в ведомстве.

Накануе крымчан предупредили о заморозках на ближайшие три дня. Сообщалось, что 23, 24, 25 апреля ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза.

21 апреля работу Керченской паромной переправы приостановили из-за плохих погодных условий. Также из-за плохой погоды временно остановили движение пассажирских катеров в Севастопольской бухте.

В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. В крымском управлении МЧС России объявили штормовое предупреждение на полуострове.