Авдеевка более суток остается без электричества – ГСЧС

Расположенный вплотную к зоне боевых действий город Авдеевка донецкой области уже более суток остается без электроснабжения.Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Государственно службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«22 апреля произошло прекращение электроснабжения Авдеевки (около 22 тысяч жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой. Причина отключения электроснабжения устанавливается. По состоянию на 23 апреля централизованное электроснабжение отсутствует», – отметили в украинском ведомстве.

В пресс-службе добавили, что «на Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме».

Авдеевка осталась без света утром 22 апреля. Стороны вооруженного конфликта На Донбассе обвинили друг друга в обстрелах, повлекших обесточивание Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

В течение последних месяцев в результате обстрелов Авдеевка, расположенная к северу от Донецка, несколько раз оставалась без тепло- и электроснабжения из-за обстрелов.