Форум в Ялте посетили двое из пяти заявленных австрийцев – посольство

В «Ялтинском международном экономическом форуме» приняли участие только двое из пяти анонсированных участников из Австрии. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на посольство Украины в Австрии.

«Вместо пяти, поехали двое: Иоганнес Хюбнер (нижняя палата парламента) и Ганс-Йорг Йеневайн (верхняя палата)», – отметили в посольстве.

Сообщается, что оба политика принадлежат к ультраправой Австрийской партии свободы, которая в январе заключила договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия».

По информации дипломатического ведомства, «Хюбнер неоднократно был в Крыму, в частности, присутствовал на крымском «референдуме» в марте 2014 году. Он уже имеет статус персоны нон грата в Украине. Йеневайн посещает Крым впервые».

Имена трех австрийцев, которые отказались от участия в Ялтинском форуме, не уточняются, но известно, что среди них есть два вице-мэра австрийских городов, а также еще один депутат. Раньше сообщалось, что все они являются членами Австрийской партии свободы.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».