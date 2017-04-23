Украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую

Российскую певицу украинского происхождения Лолиту Милявскую не пустили на территорию Украины. Об этом сама Милявская сообщила 23 апреля на своей странице в Instagram.

«Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, lпотому что мне запрещен въезд в Украину. За посещение Керчи в 15-м году», – рассказала Милявская в видеоролике.

В комментариях к ролику пишут, что Милявская ехала в поезде с программным директором и музыкантами.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии Крым.Реалии заявил, что Милявскую действительно не пропустили в Украину, но «информации о том, что с ней были другие люди, сейчас нет».

В Керчи, 27 июня 2015 года, в рамках празднования «Мир спорта и добра» на стадионе 50-летия Октября состоялся концерт. Для керчан выступили российские артисты Лолита, Эллаи, «5 Fiesta Family», Бьянка и Олег Газманов.

После выступления в Керчи СБУ запретило Милявской въезд на территорию материковой Украины.

17 мая в Симферополе анонсируют выступление грузинского и российского певца Сосо Павлиашвили. В открытых источниках нет комментариев певца о его намерении посетить Крым.

Ранее российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в Крыму.