Десятки тысяч людей вышли на акции протеста в День Земли

Десятки тысяч людей вышли на улицы Вашингтона и многих других городов мира в День Земли, протестуя против «нападения на факты» со стороны политиков-популистов. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Многие протестующие выступали с критикой президента США Дональда Трампа, который в прошлом году называл обманом научные исследования, в частности, по вопросам изменения климата. По словам организаторов, акции протеста были проведены на беспартийной основе, но большая часть лозунгов касалась политики Трампа.

Демонстрации прошли и в других городах по всему миру. В Париже на одном из баннеров на французском языке было написано: «Мы являемся сопротивлением против оранжевой угрозы в Вашингтоне. Защитите науку!».

В Сербии сотни ученых протестовали в столице страны Белграде, требуя улучшения условий труда. Они указывали, что лишь 0,7% государственного бюджета расходуется на науку.