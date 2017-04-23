Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину – Госпогранслужба

Российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году. Об этом 23 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, утром 23 апреля в пункте пропуска «Конотоп» украинские пограничники выявили гражданку России Лолиту Милявскую.

«У пограничников была дополнительная информация, что она посещала оккупированный Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска, чем нарушила украинское законодательство. На основании действующего законодательства было принято решение о непропуске ее на территорию Украины и запрет въезда на территорию страны сроком на три года», – отметил Слободян.

23 апреля Лолита Милявская на своей странице в Инстаграме написала, что ее «сняли с поезда Москва – Киев, потому что ей запрещен въезд в Украину за посещение Керчи в 2015 году».

В Керчи, 27 июня 2015 года, в рамках празднования «Мир спорта и добра» на стадионе 50-летия Октября состоялся концерт. Для керчан выступили российские артисты Лолита, Эллаи, «5 Fiesta Family», Бьянка и Олег Газманов.

После выступления в Керчи СБУ запретило Милявской въезд на территорию материковой Украины.

17 мая в Симферополе анонсируют выступление грузинского и российского певца Сосо Павлиашвили. В открытых источниках нет комментариев певца о его намерении посетить Крым.

Ранее российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в Крыму.