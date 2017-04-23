В Луганской области подорвался автомобиль ОБСЕ, есть жертвы

Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине на неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом 23 апреля сообщил действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц на своей странице в Твиттере.

«Патруль СММ наехал на мину, один сотрудник патруля ОБСЕ убит, один ранен», – написал Курц.

Украинская сторона Общего центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе заявила, что около 10:17 во время осуществления патрулирования в районе контролируемого группировкой «ЛНР» населенного пункта Пришиб, «вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

В группировке «ЛНР» заявляют, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».