По факту незаконной организации вывоза твердых бытовых отходов на земли сельскохозяйственного назначения против предприятия «Комбинат благоустройства Бахчисарая» возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по Крыму.

«Должностные лица предприятия «Комбинат благоустройства города Бахчисарай» в период с апреля 2015 года по март 2016 года с целью сокращения транспортных расходов осуществляли вывоз твердых коммунальных отходов вместо официального полигона на территорию Железнодорожного сельского поселения Бахчисарайского района на земли сельскохозяйственного назначения», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «химическому загрязнению подвергся 1 га земель. Указанными действиями причинен ущерб на сумму более 33 миллионов рублей».

В российской прокуратуре Крыма отметили, что по факту нарушения принят проект рекультивации, согласно которому до конца текущего года земли должны быть восстановлены.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.