Парусник «Херсонес» ушел в первый учебный рейс – блогер

Парусник «Херсонес» ушел в первый учебный рейс после ремонта. Об этом на своей странице в «Живом журнале» написал севастопольский фотоблогер Юрий Югансон.

«Парусник «Херсонес», взяв на борт курсантов, вышел из Севастополя и взял курс на Сочи. Туда он должен придти 29-го апреля. По пути парусник будет ставить паруса и учить кадетов морскому делу. Не за партами в классах, а в самой что ни на есть боевой морской обстановке», – написал Югансон.

В начале апреля в Севастополе в честь 28-летия со дня закладки парусного учебного судна «Херсонес» устроили праздник для жителей и гостей города – «День открытого трапа».

На борту парусника работали две выставки – «Под парусами Херсонеса» севастопольского художника Олега Танцюры и моделей кораблей. А на верхней палубе ученики детской морской флотилии им. адмирала Кузнецова учили детей и взрослых вязать морские узлы.