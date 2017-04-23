В Новосибирске активисты праздновали победу над тарифами

Жители российского Новосибирска отпраздновали отмену повышения тарифов на услуги ЖКХ на городской набережной. Здесь состоялся митинг в честь победы протестного движения в регионе, сообщает Радио Свобода.

На согласованную властями акцию вышло около 200 человек. По словам участников мероприятия, многие не пришли не только из-за плохой погоды, но и потому, что после целой серии протестных митингов требования народа власти все же выполнили. На этой неделе губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий неожиданно заменил 15-процентное повышение коммунальных тарифов на рекомендуемый правительством 4-процентный рост. Так что изначально заявленная акция за отставку губернатора потеряла свою актуальность.

Но на митинге особо отметили, что теперь протестное движение в регионе не перестанет существовать. Общественные активисты в ближайшее время собираются потребовать решения других, не менее болезненных для области проблем. «На встрече с губернатором я не увидел понимания того, что систему нужно менять. Поэтому я поздравляю всех нас с принятым решением, но вопросов у нас еще очень и очень много. Мы будем работать над другими проблемами, потому что Новосибирск готов к изменениям», – заявил один из организаторов митинга Дмитрий Холявченко.

Активисты собираются добиваться пересмотра условий появления мусороперерабатывающего комплекса под Новосибирском и заняться более детальной проработкой вопросов, связанных со строительством в городе четвертого моста. Протесты по поводу этих двух непростых для региона тем на время ушли на второй план в связи с более актуальными для жителей коммунальными тарифами. Как объявили активисты на митинге, настало время решать эти задачи.