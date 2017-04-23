Председатель ОБСЕ: виновные в подрыве машины наблюдателей должны быть наказаны

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Курц заявил о необходимости тщательного расследования инцидента, повлекшего гибель и ранения сотрудников миссии ОБСЕ в Луганской области 23 апреля. Об этом Курц написал на своей странице в Твиттере.

«Только что говорил с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ послом Апаканом. Нужно тщательное расследование, ответственные будут привлечены к ответственности», – написал Курц.

Раньше сообщалось, что 23 апреля во время осуществления патрулирования в районе контролируемого группировкой «ЛНР» населенного пункта Пришиб Луганской области, «на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ». В результате взрыва один человек погиб, двое госпитализированы.

В группировке «ЛНР» заявляют, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».