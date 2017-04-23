Керченская переправа возобновила работу после остановки – МЧС

После временной приостановки из-за сильного ветра, Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», – говорится в сообщении.

Сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, переходящими в горах и центральном районе Крыма в снег, и усилением ветра до 20-25 м/c.

Накануне крымчан предупредили о заморозках на ближайшие три дня. Сообщалось, что 23, 24, 25 апреля ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.