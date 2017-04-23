Порошенко призвал расследовать факт обстрела миссии ОБСЕ на Луганщине

Украинская сторона осуждает факты препятствования работе миссии ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 23 апреля.

«Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы», – отметил Порошенко в Facebook.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате обстрела на Луганщине представителя спецмиссии ОБСЕ и заявил, что это преступление «должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны».

«Поручил министру иностранных дел Украины быть в постоянной координации с ОБЕ. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь», – написал президент Украины.



Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным миссии, погиб один, госпитализированы еще двое членов патруля миссии.



Агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас главенствует в ОБСЕ, сообщила, что погибшим является гражданин США, ранена – гражданка Германии. Информацию о гибели американца Радіо Свобода подтвердили и в министерстве иностранных дел Украины.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Боевики ранее также заявили, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе сообщила, что около 10:17 во время осуществления патрулирования «вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».