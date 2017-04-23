Из-за непогоды в Евпатории не смогли подготовить пляжи к курортному сезону

В Евпатории отменили общекрымский экологический субботник в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ подконтрольной России администрации города.

В рамках субботника планировалось подготовить местные пляжи и территории здравниц к курортному сезону, который официально откроют 1 мая.

«Руководителям здравниц, предприятий и организаций, арендаторам и пользователям пляжных территорий рекомендовано самостоятельно определиться с датой проведения субботника в срок до 27 апреля», – говорится в сообщении.

23 апреля из-за сильных осадков и ветра в Крыму объявили штормовое предупреждение. В Симферополе в этот день выпали дождь с мокрым снегом.



В Крымском гидрометцентре отмечают, что такое явление в конце апреля для полуострова очень редкое.

Сообщалось, что 23, 24, 25 апреля ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза.