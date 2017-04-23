Российская певица Милявская рассказала, зачем ехала в Киев

Россиянка украинского происхождения Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, ехала к больной дочери в Киев. Об этом она заявила на своей странице в Faсebook.

«Мама плакала в 8 утра, Евочка (дочь Лолиты Милявской. – КР) расстроилась.. На этом фоне «поздравляю» спецслужбы Украины с «блискучою» победой над диверсантом из Кремля, Милявской!», – написала певица.



Также она разместила видео из поезда «Одесса-Москва», на который пересадили Милявскую украинские пограничники после того, как сняли с поезда, следовавшего в Киев на пункте пропуска «Конотоп».



«Все соболезнуют. Даже пограничники приносят соболезнования. Все очень тактично. У меня дочь больна, я к ней ехала. И что же там делается в СБУ, что она так поступает? Разлучаете людей, семьи, делаете все, чтобы сделать невозможным мирное существование», – говорит певица.

23 апреля Лолита Милявская сообщила в Faсebook, что украинские пограничники не впустили ее в Украину, сняв с поезда, из-за выступления в Керчи в 2015 году.

В Госпогранслужбе Украины эту информацию подтвердили и заявили, что на основании действующего законодательства было принято решение о запрете певице въезда на территорию Украины на три года.

В Керчи, 27 июня 2015 года, в рамках празднования «Мир спорта и добра» на стадионе 50-летия Октября состоялся концерт. Для керчан выступили российские артисты Лолита, Эллаи, «5 Fiesta Family», Бьянка, Олег Газманов и Юлия Самойлова.

Впоследствии СБУ запретило въезд в Украину Самойловой, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Из-за чего в России отказались принимать участие в мероприятии.



Запрет на въезд в страну также вынесен в отношении Лолиты Милявской.