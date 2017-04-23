Украинский гимнаст стал чемпионом Европы по упражнениям на брусьях

Олимпийский чемпион Олег Верняев 23 апреля завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который завершается в румынском городе Клуж.

Как сообщает Радіо Свобода, победу Верняев одержал в упражнениях на брусьях,.

Серебряная медаль в этом упражнении досталась немцу Лукасу Даузеру, «бронзу» получил россиянин Никита Нагорный.

Ранее на этих соревнованиях Олег Верняев стал чемпионом Европы в многоборье и бронзовым призером в опорном прыжке, а его коллега по сборной Украины Игорь Радивилов выиграл бронзовую медаль в упражнениях на кольцах.