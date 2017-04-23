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Новости

Украинский гимнаст стал чемпионом Европы по упражнениям на брусьях

украинский гимнаст Олег Верняев

Олимпийский чемпион Олег Верняев 23 апреля завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который завершается в румынском городе Клуж.

Как сообщает Радіо Свобода, победу Верняев одержал в упражнениях на брусьях,.

Серебряная медаль в этом упражнении досталась немцу Лукасу Даузеру, «бронзу» получил россиянин Никита Нагорный.

Ранее на этих соревнованиях Олег Верняев стал чемпионом Европы в многоборье и бронзовым призером в опорном прыжке, а его коллега по сборной Украины Игорь Радивилов выиграл бронзовую медаль в упражнениях на кольцах.

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