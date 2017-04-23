Генсек НАТО призывает «тщательно расследовать» обстрел миссии ОБСЕ на Луганщине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает тщательно расследовать гибель сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области.

«Необходимо тщательно расследовать этот трагический инцидент со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны быть защищены», – цитирует сообщение на странице в Twitter Столтенберга Радіо Свобода.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным миссии, погиб один, госпитализированы еще двое членов патруля миссии.



Агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас главенствует в ОБСЕ, сообщила, что погибшим является гражданин США, ранена – гражданка Германии. Информацию о гибели американца Радіо Свобода подтвердили и в министерстве иностранных дел Украины.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Боевики ранее также заявили, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе сообщила, что около 10:17 во время осуществления патрулирования «вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».