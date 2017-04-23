В СИЗО Симферополя осужденный объявил голодовку, протестуя против этапирования в Россию – адвокат

Гражданин Украины Андрей Лугин, который отбывает наказание в СИЗО Симферополя, с понедельника, 24 апреля, объявляет сухую голодовку. Об этом сообщает крымский адвокат Эдем Семедляев, который обнародовал в Faсebook обращение от осужденного.

«Сегодня на мой адрес поступило обращение от гражданина Украины, осужденного Лугина А. А., который содержится в Симферопольском СИЗО. 26 апреля его планируют этапировать на материк (в Россию. – КР) для отбывания наказания. От безысходности, с завтрашнего дня он объявляет сухую голодовку. Мои украинские коллеги подали ряд заявлений по данному вопросу, но пока результатов нет», – пишет адвокат.

В обнародованном обращении говорится, что 46-летний Андрей Лугин был осужден Апелляционным судом Крыма в 2010 году. Он заявляет, что в течение последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.



«Я являюсь гражданином Украины, которого в течение более трех лет Россия удерживает под своей юрисдикцией в оккупированном Крыму: перемещение на свою территорию, навязывает признает против моего желания «гражданство РФ», создает искусственные препятствия и затягивает мою передачу в Украину, чем нарушает все мои основополагающие и суверенные права человека и гражданина. <…> В связи с чем я не вижу другой возможности добиться восстановления моих прав и вынужден с 24 апреля 2017 года объявить «сухую» голодовку», – пишет Лугин.

Заявления с уведомлением о начале голодовки он направил президенту России, подконтрольному России прокурору Крыма и прокурору России, начальнику крымского управления подконтрольной России Федеральной службы исполнения наказаний, крымскому и российскому омбудсменам.