Активисты, задержанные в Москве с наклейками за Навального, освобождены

В Москве пятеро активистов, задержанных полицией за раздачу наклеек в рамках предвыборной кампании Алексея Навального, вышли на свободу из полицейского участка «Басманный». Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ОВД-Инфо.



Ранее о задержании активистов заявляли в команде Навального.

В отношении активиста Николая Касьяна составлен административный протокол за «распитие алкоголя в запрещенных местах». Однако, по словам самого Касьяна, причиной задержания полицейские назвали то, что он якобы нецензурно ругался.

С остальными четырьмя задержанными полицейские провели профилактические беседы, административные протоколы на них составлять не стали.

Комментариев российских властей по поводу задержания активистов пока нет.

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о своем выдвижении на выборы президента, которые запланированы на 2018 год.