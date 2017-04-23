В «ЛНР» утверждают, что состояние раненых представителей ОБСЕ стабильно

Боевики группировки «ЛНР» сообщают, что двое наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, раненные в результате подрыва автомобиля на Луганщине, получили травмы средней тяжести.

«Пострадавшие в результате взрыва представители миссии ОБСЕ находятся в состоянии средней тяжести. Состояние стабильное», – говорится в сообщениях сайтов пророссийских боевиков со ссылкой на «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



В «ЛНР» также обнародовали видео с места обстрела.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным миссии, погиб один, госпитализированы еще двое членов патруля миссии.



Агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас главенствует в ОБСЕ, сообщила, что погибшим является гражданин США, ранена – гражданка Германии. Информацию о гибели американца Радіо Свобода подтвердили и в министерстве иностранных дел Украины.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Боевики ранее также заявили, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе сообщила, что около 10:17 во время осуществления патрулирования «вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».