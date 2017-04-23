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Новости

На выборах во Франции фиксируют высокую явку

Иллюстрационное фото

Во Франции кандидаты на должность президента 23 апреля проголосовали на своих избирательных участках.

Кандидат от движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон проголосовал в 10 округе Парижа. Крайняя правая Марин Ле Пен голосовала в городе Энен-Бомон. Кандидат от республиканцев Франсуа Фийон проголосовал в мэрии восьмого округа Парижа. Основатель движения «На марше» Эмманюэль Макрон выбрал для голосования городок Ле-Туке – морской курорт на севере Франции в департаменте Нор-Па-де-Кале.

Президент Франции Франсуа Олланд, который завершает пятилетний срок полномочий, выразил сожаление, что не является кандидатом. Об этом он заявил после голосования на избирательном участке в городе Тюль, сообщает Радіо Свобода.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что явка избирателей в первом туре президентских выборов приблизительно такая же, как и в 2012 году, то есть высокая.

По состоянию на полдень МВД сообщило, что уже проголосовали 28,54% избирателей. В 2012 году к первому часу дня проголосовали 28,29%.

Наблюдатели считают, что низкая явка избирателей пошла бы на пользу крайней правой Ле Пен, чьи сторонники обычно с большим энтузиазмом и готовностью голосуют на выборах.

Избирательный участок на востоке Франции снова возобновил работу после эвакуации из-за подозрительного транспортного средства, припаркованного неподалеку. Саперы осмотрели автомобиль, но ничего опасного не нашли.

Сообщений о других инцидентах во время первого тура президентских выборов не было.

10 тысяч силовиков охраняют избирательные участки по всей Франции после нападения в Париже в четверг вечером. Во Франции действует чрезвычайная ситуация после нападений, совершенных исламистами в течение последних двух лет.

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