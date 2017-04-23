В Минспорте Крыма заявляют о получении 300 миллионов на реконструкцию спортивных баз

В этом году на реконструкцию спортивных объектов в Крыму из федерального бюджета выделено 311 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс- служба Министерства спорта подконтрольного России правительства Крыма со ссылкой на министра Елизавету Кожичеву.

По информации пресс- службы, эти средства выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»

«Средства распределены на окончание работ по проектированию, которое завершится летом или в начале осени текущего года, и на строительно-монтажные работы, они начнутся в четвертом квартале», – говорит Кожичева.

По ее словам, проектно-сметная документация разработана по пяти объектам и направлена на рассмотрение в Государственную экспертизу Симферополя. Плановый срок получения заключения – лето 2017 года, после чего в министерстве начнут заключать контракты на строительно-монтажные работы.

Среди объектов, которые планируется реконструировать, названы спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе, училище олимпийского резерва и центр спортивной подготовки сборных команд Крыма.