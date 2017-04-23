В ОБСЕ рассказали, кто погиб и пострадал от взрыва на Луганщине

Погибшим из-за подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Луганщине был гражданином США, еще двое раненых – граждане Германии и Чехии. Об этом сообщил заместитель главы Спецмиссии ОБСЕ Александр Гуг.

«Патруль состоял из двух бронированных автомобилей, по три члена патруля в каждом автомобиле. Вследствие подрыва одного автомобиля двое сотрудников были доставлены в больницы в Луганске – это граждане Германии и Чехии. Еще один член миссии, гражданин США, погиб», – заявил Гуг на пресс-конференции в Киеве, сообщает Радіо Свобода.

По его словам, сотрудники Спецмиссии ОБСЕ, которые находились в другом автомобиле, не пострадали и вернулись на базу.

Ранее пророссийские боевики группировки «ЛНР» сообщили, что двое раненых наблюателей, которые находятся в больнице Луганска, получили травмы средней тяжести, а их состояние стабильно.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным миссии, погиб один, госпитализированы еще двое членов патруля миссии.



Агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас главенствует в ОБСЕ, сообщила, что погибшим является гражданин США, ранена – гражданка Германии. Информацию о гибели американца Радіо Свобода подтвердили и в министерстве иностранных дел Украины.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Боевики ранее также заявили, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».



В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей.



Руководство ОБСЕ, Киев и мировое сообщество призывают тщательно расследовать причины трагедии.