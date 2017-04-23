В «Новой газете» ответили Кадырову, требовавшему извинений за публикации о преследованиях геев в Чечне

Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на заявление главы Чеченской республики, в котором Рамзан Кадыров опроверг, что в республике есть геи. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание.

«Кадыров заявил, что «Чечня маленькая» и все обо всех «знали бы». То есть он знал, где в маленькой Чечне в своем доме в родовом селе долгие годы скрывался убийца Анны Политковской Рустам Махмудов? Почему не нашел?», – задает вопрос главред «Новой газеты».

Ранее Кадыров прокомментировал российскому телеканалу РБК расследования газеты о преследовании геев в Чечне. Он сказал, что их авторам нужно «извиниться перед чеченским народом на коленях».

1 апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в «нетрадиционной сексуальной ориентации». Редакции известны имена как минимум троих погибших.

Власти Чечни назвали публикацию клеветой и пообещали «возмездия подстрекателям», а муфтий Чечни заявил, что журналистов ждет «кара Аллаха».



Союз журналистов Москвы призвал власти и правоохранительные органы пресечь давление на издание. Совет по правам человека при президенте России потребовал от Следственного комитета возбудить уголовные дела в связи с угрозами журналистам «Новой газеты» в Чечне.