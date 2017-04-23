Власти Чехии призывают предоставить Спецмиссии ОБСЕ полный доступ на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Чехии выражают соболезнования в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Луганщине.



Во внешнеполитическом ведомстве страны также призвали предоставить представителям миссии полный доступ на территории Донбасса.

«Чехия поддерживает усилия миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине. МИД призывает стороны конфликта обеспечить безопасность членов миссии, а также предоставить полный доступ ко всей территории конфликта», – цитирует заявление чешского МИДа Радіо Свобода.



Один загибший в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Луганщине является гражданином США, еще двое раненых – граждане Германии и Чехии.

Ранее 23 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ожидает быстрого расследования подрыва автомобиля Спецмиссии ОБСЕ.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным миссии, погиб один, госпитализированы еще двое членов патруля миссии.

Агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас главенствует в ОБСЕ, сообщила, что погибшим является гражданин США, ранена – гражданка Германии. Информацию о гибели американца Радіо Свобода подтвердили и в министерстве иностранных дел Украины.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Боевики ранее также заявили, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей.

Руководство ОБСЕ, Киев и мировое сообщество призывают тщательно расследовать причины трагедии.