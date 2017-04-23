Во Франции во второй тур выборов выходят Макрон и Ле Пен – экзит-полы

По предварительным данным экзит-полов, наибольшее количество голосов на выборах президента Франции набрал кандидат-центрист Эманюэль Макрон.

За Макрона проголосовали 23,7% избирателей, сообщает Радіо Свобода. Этот результат открывает ему путь для участия во втором туре выборов, который запланирован на 7 мая.

Во второй тур также выходит кандидат от крайнего правого Национального Фронта Марин Ле Пен, которая набрала 21,7% голосов.

Другие фавориты – представитель крайних левых Жан-Люк Меланшон и консерватор Франсуа Фийон – набрали одинаковое количество голосов – 19,5%.

Участие в первом туре президентских выборов во Франции приняли 77% избирателей – по окончательной оценке Ipsos, предоставленной французским СМИ на основе репрезентативной выборки из 500 избирательных участков.

У 2012 году явка составляли 79,48%.

Первый тур выборов во Франции состоялся на фоне усиленных мер безопасности и чрезвычайного положения, введенного в ноябре 2015 года.

Более 66 тысяч избирательных участков находились под охраной более чем полусотни тысяч правоохранителей. Патрулирование и безопасность на улицах также осуществляли семь тысяч военнослужащих.