У Аксенова заявляют о китайских инвесторах в Крыму

Вице-премьер подконтрольного России крымского правительства Георгий Мурадов утверждает, что китайские компании приступили к реализации ряда проектов на полуострове. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.Крым.



По словам Мурадова, компании из стран Азии чувствуют себя в Крыму «намного комфортнее», чем европейские, так как не скованы в своих планах санкционными ограничениями.

«Китай сегодня – первая экономическая держава, поэтому им санкции никакого интереса не представляют, никакого значения и воздействия не имеют. Наши партнеры, которые хотят делать серьезные вложения, об этом говорят. Уже китайские компании заходят в Крым, работают в Крыму, в том числе на важных объектах, таких как Симферопольский аэропорт», – утверждает вице-премьер.

Георгий Мурадов также уверен, что китайские инвесторы нарастят свое присутствие в Крыму.

С 2014 года в Крыму действует санкционный режим в связи с непризнанием российской юрисдикции на его территории украинскими властями, руководством Евросоюза и США.