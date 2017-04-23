С керчан собирают деньги на субботник

В Керчи с жителей дома по улице Мирошника собирают по 100 рублей на субботник. Фото соответствующего объявления обнародовало городское издание Керчь.ФМ, которому его прислали читатели.



В объявлении говорится о необходимости сдачи 100 рублей «председателю».



«Уважаемые жильцы дома (Мирошника, 8)! Просьба сдать деньги на субботник по 100 рублей (председателю), кто хочет участвовать в субботнике, подходите к председателю с 19 апреля по 28 апреля (кроме субботы и воскресенья) с 9.00», – говорится в объявлении.



В издании отмечают, что из объявления не понятно, за что нужно заплатить деньги: за то, чтобы не пойти на субботник или чтобы принять в нем участие.

Комментариев подконтрольных России властей Керчи по этому поводу нет.